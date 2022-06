En Corrientes aseguran que "se tiran limones por falta de mercado, no por falta de gasoil"

AUDIO. La guerra en Europa del Este generó una fuerte reducción en las exportaciones de limones de Argentina. Oscar Barbera, secretario de la Asociación de Citricultores de Bella Vista, precisó que "la demanda de jugo internacional está por el suelo y los precios no son para nada buenos".

El conflicto bélico que tiene como protagonistas a Rusia y Ucrania generó una fuerte reducción en las exportaciones de limones de Argentina. Esa circunstancia generó pérdidas y una fuerte caída de la actividad.

Oscar Barbera, secretario de la Asociación de Citricultores de Bella Vista, precisó que, "en invierno, el mercado al que se destina nuestra producción es Rusia. Pero en este momento la demanda de jugo internacional está por el suelo y los precios no son para nada buenos. Y a las industrias que tenemos en nuestra zona no les interesa la producción nuestra. Toda esta situación se ve agravada por la falta de combustible pero ese no es el principal problema para nosotros. Si tuviésemos gasoil suficiente, igualmente no tendríamos precio para la fruta".

En declaraciones que formuló en La Redonda 100.3, el dirigente agregó que "por este problema hay productores que han decidido empezar a titar la producción para que no se estrese la planta y que se desarrolle la fruta que viene atrás, para la próxima campaña".

La entrevista completa, en el audio adjunto: