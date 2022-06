Lucas De Vicente, representante de Zuqui: "Fernando terminó optando con el corazón"

AUDIO. El volante se queda en Estudiantes. Luego de la subasta con Boca Juniors, el Pincha hizo oficial la continuidad del jugador que es el dueño de la pelota parada en el equipo de Zielinski. Firmará un nuevo contrato hasta diciembre de 2024.

Fernando Zuqui seguirá en Estudiantes y firmará un nuevo contrato hasta diciembre del 2024, luego de que ayer la institución platense se adjudicase la licitación por el 50 por ciento de la ficha que poseía Boca Juniors.

No trascendieron los números pero desde la institución platense oficializaron la continuidad del futbolista, cuyo pase había sido adquirido en el mercado de invierno del 2017.

En diálogo con La Redonda 100.3, su representante, Lucas De Vicente, precisó que "Fernando se encontró ante la decisión más difícil e importante de su carrera. Tenía la chance de ser jugador libre y evaluar varias ofertas que llegaron desde el exterior. Pero finalmente terminó optando con el corazón".

En ese marco, el vocero del jugador señaló que "lejos de Estudiantes no estuvo nunca. Si bien fueron varios meses de negociación y en el camino fueron apareciendo ofertas de afuera, nunca lo vimos lejos porque Fernando y nosotros le habíamos dado la palabra al Club de que no haríamos lo que podríamos haber hecho, que era firmar un precontrato sin que nadie sepa. Estaba claro que Fernando no iba a hacer una cosa así. Estudiantes siempre tuvo la prioridad".

La entrevista completa, en el audio adjunto: