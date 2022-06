Gorosito, con equipo confirmado para mañana y bronca por el viaje a Rafaela por Copa Argentina: "Es una locura"

AUDIO. El director técnico de Gimnasia habló esta mañana en conferencia de prensa, en vísperas del juego ante Central, en Rosario, por la Liga Profesional. No ocultó su fastidio por tener que hacer "2.000 kilómetros en una semana". "Lo vamos a sentir físicamente", afirmó.

El entrenador de Gimnasia, Néstor "Pipo" Gorosito, brindó esta mañana una conferencia de prensa donde los temas salientes fueron el partido de mañana, en Rosario ante Central, y el juego ante Flandria del próximo 29 de junio por la Copa Argentina, que se jugará en la ciudad santafesina de Rafaela.

Respecto del equipo que jugará ante el "canalla", el entrenador afirmó: "Tenemos todo confirmado. Los once serán los mismos que le ganaron a Racing y repetiremos la lista de concentrados". De esta manera, el equipo volverá a estar integrado por Rey; Enrique, Morales, Piris, Melluso; Chávez, Alemán, Cardozo, Sosa; Ramírez y Soldano.

Como se ha informado, en Rosario Central mañana hará su debut como director técnico Carlos Tévez, lo que ha generado un gran revuelo mediático que a Gorosito parece no importarle demasiado. "No hemos hablado con los jugadores al respecto, todo lo que se ha generado le sirve a la prensa. Para nosotros es lo mismo. Rosario es un equipo grande, que con el empuje de su gente se hace sentir en los primeros minutos. Estaremos atentos, pero Tévez no juega más, no hemos hecho incapié en eso. Sí sabemos que tienen que salir a ganar y más en su cancha, por eso creo que va a ser un partido de ida y vuelta donde los dos vamos buscar el resultado desde el principio. No vamos a especular”.

En otro orden, "Pipo" apuntó contra la sede designada para enfrentar a Flandria por la Copa Argentina. “Es una locura ir a jugar ese partido a Rafaela. Debemos ser el único equipo que vamos a hacer 2.000 kilómetros en una semana. Lo lógico será que tengamos una merma en el rendimiento, porque lo vamos a sentir físicamente. Sinceramente, se hace difícil así".

Sobre las negociaciones que llevan adelante los directivos para reforzar el plantel, Gorosito manifestó no saber "nada" de las gestiones por Weigandt y De Blasis. Aunque aclaró: "El que venga tiene que saber que viene a sumarse al plantel, no viene a jugar. Primero tiene que demostrar”.

