Carbap, ante la falta de gasoil: "Hace cuatro meses que el Gobierno sabe del problema que se venía"

AUDIO. El presidente de la entidad agropecuaria, Horacio Salaverry, precisó que "hay lugares donde se ha tenido que demorar la cosecha de maíz, y se está retrasando la siembra del trigo y la cebada".

No cesan los reclamos por la escasez de gasoil. En este caso, entidades del campo y de la industria salieron a advertir por el impacto negativo sobre la actividad del paro de transportistas. Desde la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina le piden al Gobierno una "solución urgente" y no descartan medidas de fuerza por la problemática que afecta a 19 provincias.

En La Redonda 100.3, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverry, se refirió a la situación que atraviesa el sector productivo agropecuario a nivel nacional, a raíz del faltante de combustible. "El gasoil está pero no está. Cuando uno va a cargar las cantidades que solía necesitar no aparecen. Te dicen 'te cargo la mitad' y la otra parte cuando vuelvan los camiones, a los 3 o 4 días. Hay lugares donde el faltante es completo. Y después está el tema de los incrementos de los valores, hay zonas donde para poder conseguirlo hay que pagar arriba de los 200 pesos", subrayó.

En este marco, Salaverry precisó que "hay lugares donde se ha tenido que demorar la cosecha de maíz, aunque en general no hemos sufrido tantos inconvenientes. Pero sí se está demorando la siembra del trigo y la cebada. y eso es un problema. Si no se siembra de acuerdo a los tiempos que indica la naturaleza, a veces directamente no se puede hacer. Hace cuatro meses el Gobierno entendió el problema que se venía pero sin embargo llegamos igual a esta situación angustiante que vivimos hoy".

La entrevista completa, en el audio adjunto: