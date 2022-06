Zielinski confirmó que Matías Pellegrini no viaja a Brasil y que ya se despidió del plantel

AUDIO. El entrenador de Estudiantes habló en conferencia de prensa, antes de viajar a Brasil para visitar a Fortaleza, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Piatti sigue con su recuperación y tampoco viaja.

Tal como lo hace en vísperas de cada partido, el director técnico de Estudiantes, Ricardo Zielinski, ofreció este mediodía una conferencia de prensa, en este caso motivada -principalmente- por el viaje a Brasil para enfrentar a Fortaleza, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En su contacto con los periodistas, el DT confirmó que ya no cuenta con Matías Pellegrini, quien no viajará a Brasil y volverá al fútbol estadounidense. De hecho, ya se despidió del plantel en City Bell. "Matías se está yendo a Estados Unidos y no creo que tenga la posibilidad de volver, según lo que manifestó él", expresó Zielisnki, quien también confirmó que Pablo Piatti tampoco formará parte de la delegación: "Pablo está haciendo la recuperación tras la operación del menisco, como corresponde".

Sobre el rival a enfrentar a Brasil, señaló: "Hemos estudiado bien a Fortaleza, no está bien en el campeonato brasileño pero sí en la Copa. Acá lo que vale es que partido podramos hacer nosotros, y confíamos en hacer un buen partido para poder imponernos. Somos un equipo competitivo que da el 100 por ciento en el lugar donde toque".

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: