CARBAP y el paro del campo: "Los sectores productivos del país necesitamos reglas claras para trabajar"

AUDIO. Roberto Cittadini, secretario de la entidad, se refirió a los ejes del paro anunciado por la Mesa de Enlace para el 13 de julio, con cese de comercialización. "Hay que delinear un plan de Gobierno y dar certezas, sobre todo en el aspecto económico", expresó.

En pleno paro de transportistas por el desabastecimiento de gasoil, la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias brindó anunció esta semana un paro con cese de comercialización para el 13 de julio próximo.

"Al cese de comercialización lo vamos a plantear a nivel nacional, algo por lo cual esperamos que no haya actividad en el Mercado de Cañuelas. Y además estamos hablando con los acopiadores y exportadores de granos para extender la medida de protesta", afirmaron los referentes de la convocatoria.

Esta mañana, en diálogo con La Redonda 100.3, el secretario de Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), Roberto Cittadini, expresó que "lo que vemos en el interior es mucha incertidumbre, hay muchas cuestiones a atender que no son solo de los productores agropecuarios. Y ya hay hartazgo, porque los problemas no se solucionan. Hay problemas específicos, como la inflación, los aumentos en los costos, la incertidumbre, que también la sufren los comerciantes o los industriales. Por eso me parece que, de una vez por todas, hay que delinear un plan de Gobierno y dar certezas, sobre todo en el aspecto económico".

En esa línea, Cittadini subrayó que "con la jornada de cese de comercialización queremos decirle al Gobierno y también a la oposición que los sectores productivos del país necesitamos reglas claras para trabajar, y por lo menos una cuestión económica dentro de lo normal".

La entrevista completa, en el audio adjunto: