Chacinados: "Por las nuevas trabas para importar podrían cerrar algunas líneas de producción"

La Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) advirtió que “es imprescindible” que se flexibilicen las últimas medidas del Banco Central que restringen las importaciones porque las empresas podrían tener que “parar algunas líneas de producción”.

El gerente de la entidad, Martín de Gyldenfeldt, explicó que la producción nacional no alcanza a abastecer a la industria y que hay insumos básicos para la producción que no se fabrican en el país. "Los jamones cocidos, las paletas cocidas y los salamines y, en realidad, toda la industria de los chacinados están en riesgo por la falta de insumos. Hay unos 25 insumos que no se elaboran en el país y deben ser importados si o si. Y no están siendo autorizados para su ingreso. Algo similar pasa con la carne porcina. Se usa producción local pero no alcanza y deben importarse ciertos cortes específicos de Brasil. Si nos falta eso, cerrarán algunas líneas de producción y aumentarán los precios por falta de oferta de carne".

En declaraciones que formuló esta mañana en La Redonda 100.3, precisó que "le estamos pidiendo una reunión al ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, para que nos escuche. Necesitamos contarle cuál es nuestra situación. Yo entiendo que el cierre fue bastante generalizado pero que ahora empezarán a solucionar los problemas de cada sector. Esto hay que resolverlo ya o vamos al cierre de fábricas. Nuestra industria le da trabajo de forma directa a unos 21.000 trabajadores y de manera indirecta a otros 50.000 más".

