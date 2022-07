Gorosito y las chances de Gimnasia: "Salvo River, Boca y Racing, los demás estamos todos en el mismo pelotón"

AUDIO. El director técnico del Lobo no confirmó el equipo que mañana jugará en el Bosque ante Colón. "Podría haber uno o dos cambios", dijo. Y habló de la paridad que muestra la Liga Profesional: "Se gana y se pierde por detalles. Ojalá que nosotros tengamos regularidad".

El director técnico de Gimnasia, Néstor "Pipo" Gorosito, brindó este mediodía su habitual conferencia de prensa antes de cada partido. En este caso, en vísperas del juego de mañana ante Colón de Santa Fe, en el estadio del Bosque.

En esta ocasión, no confirmó el equipo titular aunque admitió que es probable que haya cambios respecto del once que perdió ante Atlético Tucumán. “Todavía no le confirmé el equipo a los chicos, pero la base es la misma. Probablemente haya uno o dos cambios".

Luego de haber repetido el mismo equipo durante cinco fechas, Gorosito profundizó sobre las posibles variantes que analiza."Cuanto mejor juegue el equipo, menos cambios hace el entrenador. A veces, aún ganando hay que hacer cambios igual, porque quizá hay muchachos que están mejor. Cuando uno saca a alguien del equipo no es cuestión de buscar culpables, se trata de buscar soluciones o mejorar en donde no estemos bien”.

Sobre el rival de mañana, comentó: "Ellos vienen de un cambio entrenador y es muy difícil predecir. Tiene jugadores de mucha valía, en cuanto a los nombres, pero nosotros no vamos a variar lo que venimos haciendo desde que estamos nosotros: la idea es salir a ganar desde un principio".

Respecto de las chances de su equipo de seguir peleando la Liga Profesional bien arriba, Pipo manifestó: "Salvo River, Boca y Racing, que se pueden dar ciertos lujos por la cantidad y calidad de sus jugadores, los demás estamos todos en el mismo pelotón. Y todos los equipos van a tener diferentes niveles de juego a lo largo del torneo. Se gana y se pierde por detalles. Ojalá que nosotros tengamos regularidad que venimos teniendo, desde que llegamos hemos sacado más del 60 por ciento de los puntos”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: