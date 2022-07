Jugó en River, compartió plantel con Gallardo y ahora canta en una banda de rock

AUDIO. "Desde chiquito la música siempre me acompañó con el fútbol", señaló Juan Ignacio Antonio, líder de "Francia 98". "El nombre de la banda se debe a que es muy futbolera", indicó el ex deportista, que también jugó en África, el seleccionado argentino sub 17 e Italia.