Rechazo vecinal a la tala en Ensenada: "No nos podemos dar el lujo de perder el arbolado público"

Siguen los cuestionamientos de parte de vecinos a la tala de árboles en un sector de Ensenada. Este fin de semana la actividad empezó por la madrugada, pero eso no frenó la manifestación de una nueva queja contra el proyecto de ensanche de calles que demanda quitar árboles. Las tareas tuvieron lugar ayer en Eva Perón entre Perú y De la Paz.

Una vecina de la cuadra saltó de la cama y salió a protestar contra la máquina que estaba arrancando plantas. “Impresionante. Son 6 de la mañana, por supuesto todos los vecinos y las vecinas durmiendo. Me desperté con los ruidos de la máquina y me encontré todo esto”, describió en un video que luego subió a sus cuentas en redes sociales.

Esta mañana, en diálogo con La Redonda 100.3, la vecina en cuestión, Fernanda Ortíz, comentó que "nuestro reclamo viene desde hace tiempo, no es solo de este fin de semana. El intendente está haciendo una poda sin sentido, lo del ensanchamiento de la calle es una excusa. Vinieron varios concejales a charlar con los vecinos, intentando convencer, pero lo hicieron con mentiras, con argumentos sin sustento, diciendo que todo es para mejorar el tránsito y el estacionamiento. No estoy en desacuerdo con el ensanchamiento, pero no quiero que lo hagan tirando abajo árboles que tienen más de 20 años. No nos podemos dar el lujo de perder el arbolado público".

Desde el Municipio se indicó que “las dos cuadras donde se realizan las tareas forman parte de la planificación urbana que lleva adelante el Municipio desde hace 15 años, cuando con asesoramiento de la UNLP y a través de una ordenanza, se estableció que las calles del casco céntrico debían ser de mano única y con doble estacionamiento”.

