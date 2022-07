Silvia González Ayala, sobre Centaurus: "La nueva cepa se transmite más fácilmente e invade el sistema inmune"

AUDIO. La médica infectóloga platense advirtió que la variante de coronavirus detectada hace una semana en varios países tiene el poder de enfermar a personas vacunadas o que hayan cursado la enfermedad. "Europa ya está transitando una nueva ola", afirmó.

Días atrás, se confirmó la aparición de una nueva variante de Ómicron, denominada Centaurus. Ya fue detectada en países como Japón, Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y los especialistas afirman que es cinco veces más contagiosa que su cepa madre.

La nueva mutación, cuyo nombre técnico es BA.2.75, se identificó por primera vez en India, donde hasta ahora se ha extendido al menos a dos estados. Los investigadores la llaman una variante de "segunda generación" porque se desarrolló a partir de la subvariante BA.2 de Ómicron.

Consultada al respecto en La Redonda 100.3, la médica infectóloga Silvia González Ayala expresó que "la aparición de esta nueva variante tiene que ver con que la pandemia no terminó y no ha habido equidad en la distribución de las vacunas. Los países del hemisferio norte, sobre todo en Europa, están con otra ola en curso, que le llaman ola silenciosa porque ocurre lo mismo que aquí: no se están tomando muestras de las personas que tienen síntomas. En los países occidentales están circulando dos variantes de Ómicron, que ya fueron detectadas en nuestro país. Por eso tenemos que estar atentos".

En esa línea, la profesional platense agregó que "hay preocupación en países como Portugal, Italia o Alemania donde están aumentando las internaciones. Son países donde recién ahora están aplicando la tercera dosis. Con respecto a Centaurus, la nueva variante, va a ser la próxima cepa que nos genere preocupación porque en tan solo una semana es la causante del 20 por ciento de los casos. Se transmite más fácilmente e invade el sistema inmune. Eso quiere decir que se están enfermando personas que ya cursaron la enfermedad o están vacunadas".

La entrevista completa, en el audio adjunto: