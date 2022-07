Amilcar Collante: "Las señales del Gobierno para calmar la economía son marginales, tienen que ser más claras"

AUDIO. El economista se sumó a los analistas que señalan que los anuncios de ayer “no alcanzan” para frenar la escalada de las divisas paralelas y reclaman, en cambio, “medidas de shock”. Y agregó: "Tienen que hacer algo para calmar la brecha cambiaria, que está arriba del 100%, así no puede funcionar la economía".

Un nuevo tipo de cambio para turistas extranjeros, facilidades para el pago de importaciones del sector productivo y hasta una posible cotización diferenciada para el campo en pos de incentivar la liquidación de granos. La frenética suba del dólar blue, que en la Ciudad llegó a venderse a 340 pesos, obligó al Gobierno a apurar una serie de medidas tendientes a fortalecer un Banco Central flaco de reservas y en trance “crítico”, según palabras de la propia ministra de Economía, Silvina Batakis.

Mientras, para distintos analistas, los anuncios de ayer “no alcanzan” para frenar la escalada de las divisas paralelas y reclaman en cambio “medidas de shock”. En esa línea se expresó esta mañana el economista Amilcar Collante, en diálogo con La Redonda 100.3. "Hoy en día hay una huida del peso en todos los aspectos, todos remarcan porque no hay una referencia de precios, se empieza a paralizar todo y nadie quiere entregar su mercadería, salvo que tenga una idea de a cuánto la va a reponer".

En esa línea remarcó que "hay bastante inacción de parte del Gobierno en medio de una crisis que ya es muy prolongada, pese al cambio de ministros. No se ve hacia donde se va. Hay algunas señales pero son marginales, en medio de la magnitud de lo que está pasando. Estamos en un nivel de inflación altísimo y eso provoca un deterioro muy claro en los salarios. Y lo peor es que no sabemos cuando termina. Se necesita una señal clara del Gobierno para los importadores, si van a poder acceder a los dólares y a cuánto, y tienen que hacer algo para calmar la brecha cambiaria, que está arriba del 100 por ciento, así no puede funcionar la economía".

