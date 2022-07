Gustavo Gómez, fiscal: "Hay que establecer un sistema de protección penal para evitar que los menores sean explotados"

AUDIO. El letrado cuestionó el fallo del Tribunal Oral Federal de Tucumán que, por mayoría, absolvió a una mujer que mandaba a mendigar a nueve menores porque ella se encontraba en el mismo contexto de pobreza que los chicos.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán dio a conocer un polémico fallo: la mayoría absolvió a una mujer que mandaba a trabajar durante 10 horas a nueve menores, ella madre de cinco de ellos, para limpiar vidrios, pedir plata y vender cosas.

“La misma compartía su casa con los niños y adolescentes, comía y dormía con ellos, en idéntico contexto de privación de necesidades básicas, con los mismos déficits de higiene y salubridad”, sostuvieron los jueces Carlos Jiménez Montilla y Abelardo Basbús en su resolución del 15 de junio pasado.

En disidencia, el tercer juez del tribunal, Enrique Lilljedahl, sí entendió que había delito. Dijo que la mujer se aprovechó “del duro contexto de sus víctimas, someterlos a largas jornadas de 'trabajo' en la calle y cuyo provecho económico era casi exclusivo de ella”.

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, el fiscal federal Gustavo Gómez sostuvo que "la polémica está dada por el entorno en el que se presenta el caso. Y la pregunta del millón es si por las condiciones de miseria en que vive todo el grupo, compartida por la propia madre, estamos ante el delito de trata de personas o no. Los jueces tucumanos sostienen que este caso no configura delito, porque sostienen que no lo hay cuando hay pobreza extrema como contexto. No obstante, para nosotros, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, sí estamos ante el delito de trata".

En esa línea, Gómez expresó que "en los hechos, y de acuerdo al contexto, no hay controversia, pero la pregunta es si vamos a perdonar estos casos donde la necesidad tiene cara de hereje o si realmente vamos a establecer un sistema de protección penal para los menores, para evitar que sean explotados".

La entrevista completa, en el audio adjunto: