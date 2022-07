Boca volvió a desnudar las falencias en el juego de Estudiantes

VIDEO. El Xeneixe lo venció por 3 a 1 en La Bombonera, por la décima fecha de la Liga Profesional. Además de jugar mal, el equipo de Zielisnki cometió un sinfín de errores defensivos. Noguera, otra vez lesionado.

Decepción. Esa es la definición que le calza perfecta a la actuación de Estudiantes en la Bombonera. No estuvo casi nunca en partido, y por eso fue superado desde lo futbolístico y en la entrega por un rival que llegaba aturdido y presionado pero que ayer mostró las buenas individualidades que posee su plantel. Lo que había mejorado el miércoles pasado en su victoria ante Barracas Central anoche lo dejó escapar, para volver a un casillero de preocupación de cara al partido por la Copa Libertadores ante Paranaense.

El Pincha jugó un partido para el olvido, de esos que valen la pena reprocharse en el vestuario o en el regreso a las prácticas. ¿Puede perder contra Boca como visitante? Claro que sí, de hecho es el historial más abultado en el fútbol profesional y nadie se pone colorado. Pero perder como lo hizo ayer no puede estar aceptado así nomás. No puede ser una derrota más.

Nuevamente entró a un partido distraído. Es verdad que defensivamente dio algunas ventajas por las ausencias de Agustín Rogel y Fabián Noguera. Pero que en tan pocos minutos sus defensores pierdan las marcas habla de distracciones no permitidas, no llegaron con fortaleza a los cruces y dieron muchas ventajas en el juego aéreo. Anoche, claro está, Estudiantes no pareció Estudiantes. Y muchísimo menos se pareció a un equipo dirigido por Ricardo Zielinski. Eso debe doler más puertas adentro.

Se focalizó mucho desde Estudiantes en la actuación del árbitro Hernán Mastrángelo, sus asistentes y los encargados del VAR. Tuvieron sus errores, pero no son los responsables por la derrota. En el gol anulado a Manuel Castro no hay nada para reprochar, pero el off side que no le cobran a Luis Vázquez en el tanto de Boca es, por lo menos, polémico. Del mismo modo esa actitud recurrente de los jugadores Xeneizes de jugar con sus brazos: Frank Fabra hizo dos faltas así pero la segunda no la sancionaron para evitar mostrarle la segunda tarjeta y su expulsión. También se pudieron ir expulsados por juego brusco Sebastián Villa y Luis Zambrano, pero el árbitro no quiso.

Para completar el combo letal del Pincha en la Bombonera el gol de Marcos Rojo, que no solo que casi que liquidó el partido sino que lo hizo un hombre de la casa y lo festejó como si nunca hubiese pasado por el Country. Una relación que anoche pareció haberse roto para siempre.

Y los cambios que hizo Ricardo Zielinski, que luego de quedarse en desventaja hizo ingresar a Fabián Noguera por Benjamín Rohlleiser, para armar un esquema inexplicable. Para peor el defensor se volvió a lesionar.

Ni siquiera el gol del descuento del final de Jorge Morel pudo tapar una actuación muy pobre y deslucida. Fue decepcionante lo realizado por Estudiantes en la Boca, porque se vio a un equipo perdido y sin argumentos, justo a 10 días del juego de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores, a juzgar por lo mostrado en cancha el único objetivo del plantel albirrojo.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2022-7-25-4-8-17-despues-de-avanzar-un-casillero-retrocedio-tres-deportes