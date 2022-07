Juan Carlos Berón: "Ya no bastan los dos aumentos al año establecidos por ordenanza para los taxistas"

AUDIO. El titular del Sindicato de Conductores de Taxis de La Plata expresó que por la inflación es necesario actualizar la bajada de bandera "tres o cuatro veces al año". "Los compañeros taxistas viven al día y cada vez cuesta más afrontar la canasta familiar. Todo es carísimo", expresó.

Las asociaciones de taxistas se presentaron ayer en conjunto ante el Municipio con una solicitud de ajuste del 35 por ciento para el valor de la ficha, unidad de referencia para el valor del servicio que prestan alrededor de 2 mil vehículos habilitados en la Ciudad.

El planteo, en medio de un proceso inflacionario con un capítulo de convulsión cambiaria en las últimas semanas, va en una dirección similar a la de una interminable lista de variables de precios en la economía. Según se sostiene en el sector, ya quedó lejos un primer ajuste que se aplicó este año: fue del 20 por ciento y empezó a regir hace tres meses, a fines de abril.

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, el secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de La Plata, Juan Carlos Berón, recordó que "por ordenanza municipal, dos veces al año se analiza junto con los concejales si se aplican aumentos o no en la tarifa de los taxis, de acuerdo a la inflación. Pero en este caso la situación es muy particular, me parece que ya con dos veces al año no es suficiente. Tendrían que ser tres o cuatro aumentos al año, porque la inflación que hay es impresionante. Los compañeros taxistas viven al día y cada vez cuesta más afrontar la canasta familiar. Todo es carísimo. Y a los propietarios también les cuesta mucho mantener los autos en la calle"

Sobre el porcentaje de aumento que reclaman en esta ocasión, berón precisó que "arrancamos pidiendo un 35 por ciento, aunque quizá los concejales consideren que es mucho. Pero creo que con un 25 o 27 por ciento estaría bien para esta ocasión".

La entrevista completa, en el audio adjunto: