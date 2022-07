Miguel Schiariti, contra el dólar soja: "Tomar este tipo de medidas es no entender cómo funciona el sector productor"

AUDIO. El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA) cuestionó las decisiones del Gobierno en materia económica y cambiaria. "No creo que haya una gran cantidad de ofertas de cereales por esta medida", manifestó.

El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), Miguel Schiariti, dialogó esta mañana con Federico Bon Durán en "Golpe de suerte", por La Redonda 100.3, sobre el impacto de la inflación y la brecha cambiaria en el sector productivo en general.

"Creo que como todo el país, estamos en una situación muy caótica, sin rumbo", expresó. "El Gobierno toma decisiones absolutamente contradictorias. El Banco Central intenta tener un gesto con el sector productos y, al mismo tiempo, el Presidente los combate y los insulta. Eso no ayuda para que la Argentina sepa para qué lado tiene que ir".

Sobre el anuncio del "dólar soja" para que el agro liquide la cosecha, el dirigente afirmó: "La medida anunciada ayer por el Banco Central no es suficiente. Y tomar este tipo de decisiones es no entender cómo funciona el sector productor. Al sector no sólo le preocupa la cotización del dólar, sino la brecha que hay entre el dólar que recibe y el que le aplican a los insumos que tiene que comprar. Por eso no creo que haya una gran cantidad de ofertas de cereales por esta medida".

La entrevista completa, en el audio adjunto: