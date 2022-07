Luis Olivetto, contra el VAR: "Ahora el árbitro es un simple cadete de un tipo que está mirando la televisión"

AUDIO. El ex árbitro de Primera División dio su punto de vista sobre el escandaloso final del partido entre Barracas Central y Patronato de Paraná, desatado tras el polémico arbitraje de Jorge Baliño. "El VAR es solo un negocio donde algunos se llenan de plata", afirmó.

Barracas Central venció sobre la hora a Patronato, de Paraná, por 2 a 1 con un escandaloso final provocado por un pésimo arbitraje de Jorge Baliño, finalmente agredido por el entrenador del visitante, Facundo Sava, en el que los jugadores del conjunto entrerriano terminaron a los golpes con los efectivos policiales, luego de verse perjudicados por los fallos del juez apoyado por el VAR.

Y todo terminó con cuatro jugadores de Patronato detenidos (ya liberados): Matías Pardo, Axel Rodríguez, Juan Barinaga y Justo Giani, mientras que también fue apresado Damián González, integrante del cuerpo técnico.

Tras el escándalo, en La Redonda 100.3 dio su punto de vista sobre lo ocurrido el ex árbitro de Primera División, Luis Olivetto. "Lo ocurrido anoche ratifica que el VAR es solo un negocio donde algunos se llenan de plata y perjudican a los árbitros. Pareciera que el VAR vino a aplicar la justicia divina en el fútbol, cosa que no existe. El fútbol no es como el tenis, donde la pelotita pica adentro o pica afuera. No es como el rugby, con quince personas arriba de una pelota y no sabés donde está. El fútbol es otra cosa. Acá el VAR no está ayudando a los árbitros".

En esa línea, Olivetto expresó que "antes, el árbitro tenía el poder absoluto no solamente sobre el juego y la cancha, sino sobre el estadio todo. Cuando pasaba algo, llamaba al jefe del operativo de seguridad y le daba órdenes. Ahora es un simple cadete de un tipo que está mirando la televisión".

La entrevista completa, en el audio adjunto: