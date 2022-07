Rodrigo Rey: "Somos un grupo unido y nos hemos transformado en un equipo duro para todos"

AUDIO. El arquero de Gimnasia analizó la actualidad del equipo en la presente Liga Profesional, donde se mantiene entre los puestos de arriba, a cuatro puntos del líder, Atlético Tucumán. "Ante Lanús se vio un equipo que siempre quiso ir al frente", subrayó.

Gimnasia transita una semana de entrenamientos larga y con mucha tranquilidad para el plantel tripero, después de la victoria frente a Lanús, el domingo pasado en el Bosque, que lo mantuvo entre los puestos de vanguardia en la Liga Profesional.

Puertas adentro, el triunfo fue celebrado porque permitió cortar con el bajón futbolístico y las tres fechas sin ganar.

Convocado por La Redonda 100.3 para analizar la actualidad del equipo, el arquero Rodrigo Rey destacó que "nuestro punto alto, por sobre todas las cosas, es que somo un grupo unido y eso nos permitió transformarnos en un rival duro para todos. No siempre se puede jugar bien o como uno quiere y, ante eso, sirve mucho ser sólidos, ser duros, y eso ve dentro de la cancha. En el torneo cada fecha y cada punto vale oro. Nosotros veníamos de tres partidos sin que nos salieran las cosas pero ante Lanús se vio un equipo que siempre quiso ir al frente, a buscar los tres puntos".

Sobre su rendimiento personal, el portero expresó que "gracias a Dios cada vez que entro a la cancha lo hago en condiciones de dar el 100 por ciento. En todos los goles que me han hecho he intentado lo máximo por evitarlo pero no siempre depende de mi, a veces el contexto me cambia las cosas".

La entrevista completa, en el audio adjunto: