Gustavo González: "La llegada de Massa es acertada, no había mucho más"

AUDIO. El analista político repasó los cambios en la cúpula del Gobierno y el desembarco del hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados de la Nación al Poder Ejecutivo. Y agregó: "La llegada de Batakis a Economía había sido mal recibida por los mercados".

Finalmente, el presidente, Alberto Fernández, apuró las definiciones: designó a Sergio Massa, la tercera “pata” del frente gobernante, como un nuevo “superministro” que deberá intentará encarrilar la compleja economía del país, azotada por fuertes desequilibrios que amenazan al crecimiento y golpean los bolsillos de la mayoría de los argentinos.

Tras la fuerte ola de rumores desatada este miércoles sobre inminentes cambios en el Gabinete de Gobierno, Fernández decidió reorganizar las áreas económicas del Ejecutivo “para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión”, según informaron fuentes oficiales.

Para el analista político Gustavo González, "no había otra salida". En diálogo con La Redonda 100.3, consideró que "la llegada de Batakis no fue una buena decisión, no era la persona que necesitaba el momento del país. De hecho, cuando se anunció su llegada los mercados reaccionaron mal de entrada: escaló el dólar blue, las acciones cayeron, la Bolsa se vino abajo, se aceleró la inflación mucho más, hubo faltante de productos en los comercios. En conclusión, no fue una buena medida. En cambio, el desembarco de Massa es la medida adecuada porque en realidad no hay mucho más para apelar".

En esa línea de análisis, González sostuvo que "lo que hacen Alberto Fernández y Cristina Kirchner es darle a Massa las condiciones que el requería para llegar al Gobierno, que era tener el control -no absoluto pero sí muy importante- de diferentes ministerios que tienen que ver con la economía".

La entrevista completa, en el audio adjunto: