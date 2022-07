Gorosito, sobre su futuro en Gimnasia: "Nos gustaría seguir, estamos muy cómodos en el club"

AUDIO. El director técnico brindó una conferencia de prensa, con el presente y el futuro como ejes: confirmó el equipo que mañana visitará a Huracán, pero también habló de la posibilidad de renovar su contrato: "En el medio hay elecciones, hay que ver lo que sucede", aclaró.

Luego de la práctica matutina del plantel, en Estancia Chica, el entrenador de Gimnasia, Néstor Gorosito, habló en conferencia de prensa, tal como lo hace en la previa de cada partido. Y afrontó todos los temas de la actualidad de su equipo, pero también habló sobre su futuro en el club.

Respecto del juego ante Huracán (mañana, 20:30 Hs, en Parque Patricios), "Pipo" anticipó que "va a jugar el mismo equipo que comenzó jugando ante Lanús, en la fecha pasada". Esto es: Rey; Enrique, Morales, Guiffrey y Colazo; Muro, Cardozo, Alemán y Sosa; Ramírez, Soldano.

Sobre el rodaje que le viene dando a distintos juveniles dentro del equipo, el DT subrayó que “la cuestión es que los pibes puedan ir creciendo de a poco. Es lógico que se equivoquen, completamente lógico, pero necesitamos el apoyo más que nunca, como lo hemos tenido hasta ahora, que nos sentimos muy fuerte y bien cuando jugamos en nuestra cancha. Y el crecimiento de los chicos va a ser paulatino. A mi me pone muy contento, hay chicos en Reserva que también van a tener futuro de Primera".

Sobre el rival, expresó que “Huracán es un equipo que lucha mucho y tiene buenas individualidades, de mitad de cancha hacia adelante tiene muy buenos jugadores y bien pie. Pero nosotros hemos una buena semana de trabajo y llegamos bien al partido".

Por otra parte, Gorosito se refirió a la posibilidad de renovar su contrato, que finaliza en diciembre próximo. "En el medio hay elecciones en el club y hay que ver lo que sucede. Pero nosotros estamos muy cómodos, no sólo con el plantel sino también con todos los trabajadores. El ida y vuelta con los dirigentes es sano porque nos decimos la verdad". Y concluyó: Mañana puede venir un árabe, te ofrece cuatro metros de arena y se te hace difícil decirle que no, pero a no ser que suceda algo extraordinario, nos gustaría seguir".

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: