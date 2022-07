Miguel Bazze: "Cristina y Alberto tienen que dejarse de embromar, no pueden seguir jugando a la interna"

AUDIO. Ante la crisis desatada en el seno del Gobierno, el diputado nacional por la UCR le pidió al oficialismo que, "de manera urgente, defina un rumbo que le ponga límites a esta inflación desenfrenada que está destruyendo los ingresos".

Tras la renuncia de Martín Guzmán y la asunción de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía de la Nación, desde la oposición siguen alzándose voces críticas respecto de la profundización de la crisis que afecta a la coalición gobernante.

Desde el radicalismo, el diputado nacional Miguel Bazze, expresó su "preocupación" ante los sucesos del fin de semana. "Evidentemente tenemos un Gobierno que no logra resolver sus tensiones internas y, en consecuencia, no toma decisiones que son importantes para el país", subrayó. "Necesitamos que, de manera urgente, definan un rumbo, sobre todo para ponerle límites a esta inflación desenfrenada que está destruyendo los ingresos de la clase media y de los sectores más vulnerables. Ese es el gran desafío que tiene la ministra: controlar la inflación. Aunque sabemos que con eso solo no alcanza, es una plataforma que permitiría pensar en una recuperación económica".

Por otra parte, en declaraciones que formuló esta mañana en La Redonda 100.3, el legislador sostuvo que "Cristina y Alberto tienen que dejarse de embromar, tienen que asumir que están gobernando y que no pueden seguir jugando a la interna, buscando posicionamientos electorales para 2023, porque en realidad están gobernando ahora".

