Pablo De Blasis y su regreso a Gimnasia: "Tenemos todo acordado, no se por qué no me llaman para firmar"

AUDIO. En "El Equipo Deportivo", dijo desconocer los motivos por los cuales se sigue dilatando una resolución a su situación. "Nunca hablé con Gorosito, me resulta extraña esta incomunicación". El sábado pasado estuvo presente en el Bosque, viendo la victoria albiazul ante Defensa y Justicia.

Pablo De Blasis está esperando una llamada telefónica: la de los dirigentes de Gimnasia, para decirle que ya puede pasar por la sede social a rubricar el contrato que marque su regreso al club que lo formó. Sin embargo, el propio jugador admitió este mediodía que desconoce los motivos por los cuales la situación se sigue dilatando.

En diálogo con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, De Blasis afirmó: “No sé bien qué pasa, no tengo una respuesta. Hace varios días está todo arreglado y estoy esperando el llamado, porque tengo todo pactado para firmar. Tengo entendido que primero estaban intentando cerrar la llegada de un lateral. Pero en las charlas que tuvimos con mi representante se había hablado de una fecha y, bueno, se fue corriendo. También corrió la versión que me iban a presentar en el entretiempo del partido del sábado (ante Defensa y Justicia) pero a mi nadie me avisó nada".

Por otra parte, admitió que "de dinero yo no hablé nada. Habló mi representante con los dirigentes, y por lo que tengo entendido no hubo ni discusiones ni diferencias. A mi me informaron que estaba todo bien. Y, de hecho, ya me traje todas mis cosas de España y estoy viviendo acá, en La Plata. Mi ultima charla con los dirigentes fue hace dos semanas y me dejaron en claro que me querían tener en el club".

Respecto del cuerpo técnico albiazul, el futbolista que proviene del F.C. Cartagena expresó que "nunca hablé con Gorosito ni nadie del cuerpo técnico. Y me resulta extraño que no haya comunicación. Yo no soy de insistir y prefiero esperar".

La entrevista entera, en el audio adjunto: