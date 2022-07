Almaceneros: "Podría haber faltante de papel higiénico la semana próxima"

AUDIO. El presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, aseguró que la suba de precios en los supermercados mayoristas llega al 25 por ciento en productos de celulosa como el papel de cocina y el papel higiénico.

El presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, aseguró hoy que la suba de precios en los supermercados mayoristas llega al 25 por ciento en productos de celulosa como el papel de cocina y el papel higiénico, al tiempo que advirtió que "de seguir esta situación la próxima semana puede haber faltante" de esa mercadería.

Asimismo, señaló que desde el pasado lunes el alza de los productos comestibles fue de 10 a 15 por ciento. Savore sostuvo que los incrementos son aún mayores en los comercios minoristas debido a la "rentabilidad" que el sector aplica sobre los productos.

Savore, que además es vicepresidente de la Confederación Almacenera Nacional, deslizó en diálogo con La Redonda 100.3 que en los mayoristas "el valor del rollo de papel de cocina y de papel higiénico aumentó 25 por ciento. Ya la mercadería es imposible de comprar. Y a esto sumarle un 10 ó 15 por ciento más". "Es ver hasta dónde resiste el bolsillo de cada cliente", dijo.

Según explico sobre ese salto de precios, "se importa celulosa que es un comoditie, el cual por la guerra que sufre el mundo tuvo un alza del 45 por ciento. Y encima no hay porque se importa poco". Y añadió que los almaceneros "vamos al mayorista y luego al producto le tenemos que poner una rentabilidad, que es de entre 20 y 25 por ciento del valor, considerando que tenemos un 17 por ciento de costo operativo. No somos manteros que trabajamos en la calle y no pagamos nada. Tenemos que ponerle una rentabilidad a lo que vendemos". En este marco, comentó que "esta semana los mayoristas no tenían papel papel ni rollo de cocina. Esto casa incertidumbre porque ahora todos quieren tener rollos de papel higiénico en su casa".

Según prevé, "va a haber faltante de papel higiénico si esto no se soluciona", en relación a la escalada inflacionaria. Por otro lado, afirmó que los productos comestibles "aumentaron un 10 por ciento y lo que es productos de limpieza e higiene personal los incrementos llegaron al 13 por ciento".

Savore recordó que, entre la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía el sábado y la confirmación de Silvina Batakis en su reemplazo al día siguiente, los almaceneros "trabajamos el fin sin esconder mercadería y sin cambiar precios, pero el domingo a la tarde cada uno vio la televisión y empezaron a llegar los mensajes de preocupación desde el sector".

"Le pedimos a los mayoristas que el día lunes mantuvieran los precios para poder abastecernos respetando los precios del viernes y sábado. Pero nos encontramos que los precios habían cambiado", afirmó.

En relación al posible faltante de productos, expresó que "esto es un cuello de botella porque seguimos teniendo problemas con los combustibles para que los camiones puedan moverse. La mayoría de la mercadería llega del interior. A mi, como a mis colegas, no nos faltaba nada, podíamos comprar, pero ahora estamos en una etapa de cuello de botella".

"Los colegas me contaron que había lugares con valor cambiados y en otros ni siquiera había. Llama la atención porque yo estuve en tres mayoristas la semana pasada y los vi abastecidos. Y ahora que nos ninguneen o verdaderamente estén desabastecido, es preocupante", cerró