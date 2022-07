Ricardo Zielinski: "El que viene es el partido más importante del año"

AUDIO. El director técnico de Estudiantes habló en conferencia de prensa, a poco más de 24 horas del juego ante Fortaleza, de Brasil, con el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores en juego. "Sí, practicamos penales", admitió.

Ricardo Zielinski no anduvo con vueltas en la conferencia de prensa que ofreció este mediodía y admitió que el partido de mañana ante Fortaleza, por los octavos de final de la Copa Libertadores, es "el partido más importante del año".

En vísperas del trascendental cruce copero, el director técnico de Estudiantes expresó que "estamos enfocados en el partido y vamos a llegar muy bien. Piatti está evolucionando y esperaremos hasta mañana para confirmar el equipo. Creo que estamos en condiciones de hacer un buen partido, dependerá muchísimo de lo que hagamos nosotros".

Sobre el bajón futbolístico que sufrió el equipo en las últimas semanas, el entrenador dijo que "nos pasa lo que a todos los equipos que juegan la Copa, a veces es muy difícil concentrarse en las dos competencias y atender el campeonato local. Estamos muy enfocados en la Copa. En líneas generales, no me gustó el partido con Arsenal. En los demás hay matices. Pero reitero, estamos muy enfocados en la Libertadores. Y no solo nosotros, son varios equipos a los que les está pasando lo mismo. Ya mejoraremos, seguramente".

En otro orden, Zielinski admitió, entre sonrisas, que practicaron penales, por si la serie concluye igualada y el pase a cuartos de final debe definirse con tiros desde el punto penal. "Sí, practicamos. Esta vez sí. A veces sí, a veces, no. Lo que sí digo es que cuando hay 40 mil personas es totalmente diferente a lo que puede ser un entrenamiento".

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: