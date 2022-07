Francisco Gliemmo: "No tenemos solamente un problema económico, esto ya es cultural"

AUDIO. El presidente honorario de la Unión Industrial del Gran La Plata sostuvo que "no distinguimos cuáles son los valores que hay que utilizar para entender que de la crisis se sale de otra manera, y nosotros insistimos siempre con la misma fórmula".

Francisco Gliemmo, presidente honorario de la Unión Industrial del Gran La Plata, realizó un duro análisis de la profundización de la crisis política y económica que atraviesa el país, y expresó que "estamos peor que hace uno, dos o tres años".

En diálogo con La Redonda 100.3, el reconocido dirigente afirmó que "ya no tenemos un problema económico, esto ya es un problema cultural. Es un problema de fondo, de nosotros, los habitantes de este país, que siempre tropezamos con la misma piedra. Fallamos como ciudadanos. No distinguimos cuáles son los valores que hay que utilizar para entender que se sale de otra manera, y nosotros insistimos siempre con la misma fórmula. Y estas son las consecuencias".

En esa línea, precisó que "la falta de perspectiva es lo más preocupante. No hay expectativas. La juventud, hoy por hoy, no tiene un horizonte y eso no es bueno para la sociedad. La gente joven tiene que ir asumiendo responsabilidades, pero al no tener perspectiva la gente que puede se va y la que se queda no se capacita, y así el resultado va a ser cada vez peor, si no cambiamos".

