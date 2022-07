Dr. Jorge Mazzone, sobre el bono consultorio: "Los médicos ya no damos más, esa es la cuestión de fondo"

AUDIO. El presidente del Colegio de Médicos - Distrito I, subrayó que "si el cobro de un bono por gastos de consultorio fuera ilícito el Colegio de Médicos de la Provincia no lo habría implementado. Y si el IOMA dice otra cosa tendrá que dirimirlo con el Consejo Superior".

No cede la polémica en torno al bono por "gastos operativos de consultorio" que los médicos de la provincia fueron habilitados a cobrar. Vale recordar que el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de una resolución, resolvió crear el "Valor de Módulo por Gasto Operativo de Consultorio, para posibilitar la percepción de gastos derivados de las atenciones médicas llevadas a cabo por los y las profesionales que ejercen la medicina, en los consultorios médicos debidamente habilitados en cada Distrito".

Sin embargo, directivos de IOMA confirmaron en las últimas horas que descontarán ese monto, de hasta 1.000 pesos, de los honorarios médicos a los profesionales, y calificaron a la resolución de "ilegal".

Sobre el tema, el Dr. Jorge Mazzone, presidente del Colegio de Médicos - Distrito I, aclaró esta mañana que la propuesta de implementar este bono surge en la ciudad de Bahía Blanca, a raíz de la asfixiante situación por la que atraviesan los profesionales de consultorios. Las autoridades del Distrito 10 elevaron la propuesta y fue el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia el que impulsa el cobro, que es voluntario, quiero resaltar".

En diálogo con La Redonda 100.3, Mazzone subrayó que "el bono no constituye honorario médico y es para gastos operativos de consultorio. Respecto de su legalidad, hay que dejar en claro que si esto fuera ilícito el Colegio de Médicos de la Provincia no lo habría implementado. Esto fue estudiado por el Consejo Superior y su cuerpo de abogados, y lo dispuso dentro de las facultades que tiene el Colegio, que es quien regula profesión. Si el IOMA dice otra cosa, tendrá que dirimirlo con el Consejo Superior. Pero lo verdaderamente importante acá es la cuestión de fondo: los médicos ya no damos más.

La entrevista completa, en el audio adjunto: