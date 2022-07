IOMA, contra el Colegio de Médicos: "El bono consultorio es absolutamente ilegal, no lo pueden aplicar"

AUDIO. El abogado Mariano Cardelli, integrante del directorio de la obra social bonaerense, confirmó que descontarán de los honorarios médicos a los profesionales que cobren el plus por gastos operativos de consultorio, impulsado por la entidad que nuclea a los médicos de la provincia.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) confirmó que descontará de los honorarios médicos a los profesionales que cobren el plus por gastos operativos de consultorio (GOC), impulsado por el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires.

A su vez, la obra social reintegrará el dinero a los afiliados, presentando una factura por ese concepto, lo que derivará en la sanción del Instituto al médico que lo haga. Esa ratificación reavivó la polémica en el sector. Los médicos pueden cobrar hasta 1.000 pesos.

En diálogo con La Redonda 100.3, el abogado Mariano Cardelli, integrante del directorio de IOMA, afirmó que en este tema "hay varias cuestiones irregulares". "La resolución del Colegio de Médicos está fuera de la competencia que la propia ley establece para el Colegio. No puede fijar honorarios o cualquier emolumento, la ley no le otorga esa facultad".

En tal sentido, el letrado subrayó que "además de ser ilegal, esta propuesta de honorarios es inaplicable para el sector público. Lo dice, también, la propia ley. Lo más graves que el Colegio no sale a aclarar esto que está en la ley. No importa si el cobro es voluntario o involuntario. No lo pueden aplicar, es absolutamente ilegal".

