Gorosito: "No somos el Liverpool ni yo soy Guardiola pero estamos muy bien"

AUDIO. Con Gimnasia puntero, el entrenador pidió mantener el bajo perfil y no perder de vista que "ni siquiera se jugó un cuarto del torneo". Además, habló de la no incorporación de Pablo De Blasis: "No queremos que el club se endeude, preferimos seguir con los chicos que están". Y confirmó el equipo que jugará en Tucumán.

El director técnico de Gimnasia, Néstor Gorosito, brindó este mediodía una conferencia de prensa donde los temas centrales fueron, entre otros, el partido del domingo ante Atlético Tucumán, por la séptima fecha de la Liga Profesional; el buen momento futbolístico por el que atraviesa el equipo -líder del certamen junto a Newell`s, y, finalmente, el tema Pablo De Blasis, quien no será incorporado al plantel, y otras aristas vinculadas al mercado de pases.

Respecto del equipo que jugará en Tucumán, Pipo confirmó a los once titulares: Rey; Enrique, Morales, Piris, Melluso; Chávezz Alemán, Cardozo, Sosa; Ramírez y Soldano. Es decir, no habrá cambios respecto de los últimos partidos.

Por otra parte, el DT pidió mantener la calma, ante las expectativas generadas por el auspicioso arranque de Gimnasia en el certamen actual: "Estamos tranquilos y sumamente conformes con el grupo. Pero sabemos que hay que mantener la tranquilidad y seguir trabajando sin llamar la atención. No somos el Liverpool y yo no soy Guardiola, pero estamos muy bien".

Además, Gorosito respondió sobre todos los temas en danza respecto del mercado de pases. "Le manifestamos a la Comisión Directiva que no queremos que el club se endeude. Preferimos seguir con los chicos que están y no adquirir deudas que después no se puedan pagar. En nuestra cabeza no está que venga tal o cual, no es primordial. No queremos traer jugadores para tapar chicos ni para amontonar".

Y habló sobre Pablo De Blasis, quien finalmente no volverá a vestir -al menos por ahora- la camiseta del club que lo formó: "Tengo muy buenas referencias de De Blasis como persona y como jugador. Me han hablado muy bien de él. Pero tengo que ser sincero: yo lo he visto poco y le he perdido el rastro en los últimos años. Pero su posible llegada también es un tema económico del club. Y hay un montón de evaluaciones que se hacen. Que no tape a los chicos del club, por ejemplo. No tiene que ver con De Blasis pero no nos vuelve locos traer si o si".

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: