Mónica Sulle, del MST Teresa Vive: "En la carrera todo viene adelante, menos los salarios".

AUDIO. La dirigente social habló esta mañana desde el acampe piquetero en Plaza de Mayo, en demandas de diversas mejoras económicas y sociales. "No hay problema con las auditorias a los planes sociales, el tema son los recortes que quieren hacer", subrayó.

Militantes de organizaciones de izquierda agrupadas en la Unidad Piquetera pasaron la noche en la Plaza de Mayo, y continúan esta mañana allí apostados, adonde confluyeron ayer en una multitudinaria movilización y protesta en reclamo de asistencia y luego de haber entregado un petitorio con sus demandas en el Ministerio de Economía, con la intención de ser recibido por el superministro Sergio Massa, que no ocurrió.

Los manifestantes montaron carpas en toda la superficie la histórica plaza ubicada frente a la Casa Rosada y prendieron pequeñas fogatas para resguardarse del frío. Además, esta movida vuelve a generar caos de tránsito en el centro porteño.

En diálogo con La Redonda 100.3, la coordinadora nacional del Movimiento "Teresa vive", Mónica Sulle, precisó que "hace una semana que le pedimos una reunión a Sergio Massa. Más allá de las auditorías que quieren hacer sobre los planes sociales, que no son un problema porque nos auditan siempre, el tema son los recortes que quieren hacer y hacia donde va la economía, porque los sectores que nosotros representamos tienen poco y nada. El dinero solo alcanza para alimentos y poco más, pero no para hacer algún tipo de mejoras en las viviendas, por ejemplo. Y eso trae otro problema, porque si no hay recursos para hacer aunque sea algunas pequeñas mejoras, desaparece la posibilidad de la "changa", el trabajo informal. Son todos elementos que queríamos hablar con el ministro".

En ese marco, la dirigente explicó que "nosotros reclamamos la universalización de los programas sociales, a diferencia de Grabois. Y es necesario que discutamos las cuestiones salariales, sobre todo ahora que vamos a pagar tarifazos de gas y luz, el transporte ya aumentó. En la carrera, todo viene adelante, menos los salarios".

