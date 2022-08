Lucas Finocchi musicalizó "La Peña de Juan Pablo"

AUDIO. "Compongo desde que me di cuenta de que si hacía la canción yo, no me la tenía que aprender", señaló el artista, integrante de la banda Mostruo. El cantautor cita como influencias a Charly García, Spinetta y Jaime Roos, entre otros. Este sábado 13 se presentará en 18 y 71.