Miguel Schiaretti: "Hay diálogo pero poco anuncio, no tienen una verdadera solución para ofrecerle al campo"

Tras la reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace realizada el último viernes, el Gobierno recibirá hoy a los equipos técnicos de la entidad, que reclama “medidas concretas” con especial foco en la quita de restricciones a la exportación de carne, el acceso a fertilizantes y el dólar soja.

En la previa, no se esperan grandes cambios en la política agropecuaria, aunque el Ejecutivo se comprometió a analizar punto por punto los planteos del sector.

En diálogo con La Redonda 100.3, el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, Miguel Schiaretti, admitió que "no hay grandes expectativas. Cuando convocan a una reunión de técnicos es porque habrá mucha conversación y poco anuncio. Y que haya diálogo con no es motivo suficiente para tener expectativas. Con Domínguez hemos conversado durante un año y nunca hemos logrado nada. Solo anuncios que nunca se cumplieron".

Al respecto, agregó que "lo que ofrecen siempre es poco. Ese mecanismo de 70/30 u 80/20 para el dólar no es suficiente. Ningún productor que tenga soja, que es una manera de tener dólares, va a regalar el 70% de los dólares que tiene a valor oficial, que está 130% por debajo del blue. Por eso, decir que los productores agropecuarios especulan es una de las tantas agresiones que reciben, cuando lo único que hacen es defenderse de algo que es inconstitucional, como son las enormes retenciones. Y además, tienen que pagar Ganancias. Me parece que no tienen una verdadera solución para ofrecerle al campo".

