¡Atenti, Estudiantes! Juan Foyth, cerca de pasar al Barcelona

El actual jugador del Villareal podría desembarcar en el club catalán, según medios españoles. Con esta noticia, el Pincha se frota las manos: si se concreta el pase, recibirá una buena suma de dinero por los derechos de formación del futbolista.

El defensor argentino Juan Foyth, ex Estudiantes y actualmente en el Villlareal de España, podría convertirse en las próximas horas en nuevo jugador del Barcelona, que busca reforzar su ultima línea por pedido expreso del entrenador Xavi.

En ese contexto, el representante del jugador se reunió en la Cuidad Deportiva del Barcelona con los dirigentes catalanes para dialogar sobre la posibilidad de la llegada del argentino al club culé, destacan los medios españoles.

Con esta noticia, el Pincha se frota las manos ya que de concretarse el pase recibirá una buena suma de dinero por los derechos de formación del futbolista que debutó con la camiseta albirroja. "Foyth le gusta mucho a Xavi y a la dirección deportiva, además, sólo tiene 24 años, y puede jugar de lateral o de central" destacó el periódico deportivo catalán Sport. El defensor que tiene chances de integrar el plantel del seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar, llegó en el 2021 al Villarreal proveniente del Tottenham Hotspur en una cifra cercana a los 15 millones de euros.

En tanto, el diario Marca informa este mediodía que no se hizo por el momento una oferta formal por el futbolista, aunque aclara que el Villarreal tiene claro que el lateral es uno de sus grandes activos y no negociaría su venta. Según publica el reconocido medio español, desde la entidad castellonense aseguran no tener ninguna noticia oficial respecto del interés del Barcelona por el jugador, si bien son sabedores de que pueden haber tratos con el entorno del futbolista. En caso de que dicho interés llegue en forma de oferta, desde el club remitirán al Barcelona a la cláusula del jugador, que es de 42 millones de euros, precio que el "submarino" no se plantea negociar.

Cabe destacar que el ex Pincha fue titular en la goleada del Villarreal por 3 a 0 como visitante el sábado pasado sobre el Valladolid en el debut del equipo "amarillo" en La Liga española.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2022-8-16-13-2-0-juan-foyth-cerca-de-pasar-al-barcelona-y-el-pincha-se-frota-las-manos-deportes