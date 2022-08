Álvaro Tejeda: "Los jujeños están tomando dimensión de la cantidad de dinero que manejaba Milagro Sala"

AUDIO. El periodista del diario jujeño "El Tribuno" hizo referencia a cómo se tomaron en la capital norteña las nuevas revelaciones en la causa contra la dirigente social. "No sorprende tanto lo que se dijo sino quién lo dijo", en alusión a las afirmaciones de la "arrepentida" Mirta Guerrero, allegada a Sala.

Los arrepentidos que se encuentran declarando en la causa que investiga a Milagro Sala revelaron ayer más datos sobre el uso de dinero por parte de la dirigente jujeña.

Un chofer, de nacionalidad peruana que trabajó durante 15 años para Sala, afirmó que trasladó hasta 5 millones de pesos para la campaña presidencial de 2015.

En La Redonda 100.3, el periodista del matutino "El Tribuno", Álvaro Tejeda, se refirió a cómo fueron recibidos los nuevos testimonios en la capital jujeña. "Nos vimos sorprendidos, no tanto por las declaraciones, porque no se dije nada que los jujeños no supieran, sino por quiénes las dijeron. Mirta Guerrero, más conocida como "Shakira", es una de las personas más allegadas a Milagro Sala, era de su entorno más íntimo. Ella, junto a otras personas, tomaron una bloquera a nombre de la dirigente social, que la estaban manejando otros cooperativistas de la Provincia. Fue a juicio y recibió 3 años y medio de prisión por esa hecho".

Al respecto, agregó que "los jujeños, a Guerrero siempre la vimos arremetiendo, golpeando, hostigando a personas, nunca sola, siempre junto a otras personas. Por eso, sorprende que ahora revele datos más que importantes para la causa. Ahora se nos abren los ojos y nos vamos cuenta que esos viajes en comitivas que hacía al exterior, a Centroamérica, muchos a China, eran para sacar dinero. Ahora los jujeños están tomando dimensión de la cantidad de dinero que manejaba Milagro Sala".

La entrevista completa, en el audio adjunto: