Pedro Bussetti: "No hay un fundamento jurídico que avale todo lo que se ha decidido respecto de la segmentación"

AUDIO. El presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), mostró sus diferencias con la metodología para la quita progresiva de los subsidios a los servicios de primera necesidad. "Es necesario que se convoque a nuevas audiencias, incluyendo el servicio de agua".

Funcionarios del Gobierno nacional brindaron esta semana algunas precisiones sobre la implementación de la segmentación tarifaria en los servicios básicos. El programa establece la quita de los subsidios, de forma gradual, en tres bimestres, desde septiembre y hasta enero del próximo año.

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, mostró sus diferencias con la metodología para la quita progresiva de los subsidios a los servicios de primera necesidad. "No hay un fundamento jurídico que avale todo lo que se ha decidido respecto de la segmentación. Nunca estuvo previsto en el decreto 332 y en la audiencia pública que todos los argentinos teníamos que hacer una declaración jurada de ingresos y patrimonios para justificar seguir teniendo el subsidio. Se anunció la quita parcial a través de los topes pero no hay ninguna norma jurídica que lo respalde. No hay decreto, no hay resolución, no hay disposición".

En ese marco, agregó que "la declaración jurada fue presentada por 9 millones de familias pero el resto, otras 4 millones, según dijo la secretaria de Energía, no lo hicieron, y a ellos se les quitará el subsidio de manera total a partir del 1 de septiembre, dando por sentado que se trata de familias que tienen ingresos de al menos 350 mil pesos por mes. Y eso es una decisión arriesgada: disponer esa quita cuando se desconoce realmente si esos 4 millones de hogares tienen capacidad económica para afrontarla".

Al respecto, Bussetti subrayó: "Por eso pedimos que se deje sin efecto que la decisión de aplicar la quita de subsidios desde septiembre a quienes se les había dicho que no habría aumento de tarifas. Y además, se cambió todo lo que se planteó en la audiencia pública. Por eso reclamamos que se convoque a nuevas audiencias, incluyendo al servicio del agua".

La entrevista completa, en el audio adjunto: