Estudiantes dio un paso en falso en La Paternal y perdió con Argentinos por 1 a 0

VIDEO. El Pincha jugó un partido flojo en defensa y no tuvo buen juego en el medio. Así, dejó escapar tres puntos clave pensando en la clasificación para la Copa Libertadores 2023.

Argentinos Juniors volvió a dejar en la superficie las flaquezas de Estudiantes en su conjunto. Nuevamente el Bicho, dirigido por Gabriel Milito, le dio un golpe al equipo de Ricardo Zielinski, que quería ponerse de pie luego de su eliminación en la Copa Libertadores, pensando en volver a jugarla el año que entrante. Falta mucho, pero anoche retrocedió dos o tres casilleros...

Fue justa la victoria del local, que se mostró mejor colectivamente, con una idea de juego que el Pincha nunca pudo desarticular. Desde el medio hacia atrás no encontró nunca la manera de hacer pie, y los jugadores de ofensiva quedaron desamparados. No obstante, como esto es fútbol, pudo empatarlo, pero el resultado no estuvo mal en su balance final.

En el primer tiempo Estudiantes mostró un juego con las mismas flaquezas defensivas del último tiempo. Con cuatro o cinco jugadores estuvo muy distraído en la primera pelota al área y Thiago Nuss, que en el partido pasado había sido la llave del triunfo de Gabriel Milito, aprovechó una pelota aérea que le cayó justo.

Estaba mejor el Pincha pero un tiro libre por una jugada algo dudosa le permitió una segunda jugada al local, un centro que el paraguayo Ávalos cabeceó al arco, salvada de Andújar y en segunda instancia el mencionado Nuss clavó de cabeza el gol, ante la mirada pasiva de los tres centrales. Iban apenas 8 minutos y otra vez el karma de La Paternal.

Peor aun fue la jugada siguiente, cuando tras un tiro de esquina de Andrés Roa apareció Kevin Mac Allister por el segundo palo, ¡sin marca!, desperdiciando una clara oportunidad de marcar el 2-0. Imperdonable error de la defensa albirroja.

Intentó reaccionar de inmediato Estudiantes, siempre con la velocidad de Manuel Castro. Pero nunca, ni siquiera cuando con pelotazos frontales encontró grietas en la defensa rival (el famoso juego directo que tanto le molesta a su entrenador) pudo disimular sus errores.

A los 15 el uruguayo llegó al fondo y tras un centro la pelota pegó en el cuerpo de Villalba. Pareció penal pero el VAR desactivó el reclamo. Al minuto el propio Mac Allister equivocó y habilitó a Pablo Piatti, que definió afuera un mano a mano tan claro como el agua mineral. Fue la jugada que pudo poner en partido al Pincha a los 17 minutos, pero que lejos de eso le dio un golpe de realidad.

En el segundo tiempo Zielinski volvió a meter mano en su defensa, como el domingo pasado hizo ante Talleres. Adentro el uruguayo Méndez por Eros Mancuso, para armar una línea de tres o cuatro jugadores, con un signo de pregunta sobre la banda derecha, porque por allí alternaron Agustín Rogel y Castro. Ninguno pudo hacer pie y por allí Mac Allister y Ávalos tuvieron un par de chances claras de gol que terminaron de la peor manera.

El local, siempre con triangulación en el medio y con superioridad numérica por las bandas, fue mejor y tuvo llegadas de peligro hasta el arco de Mariano Andújar. No obstante, Estudiantes se las ingenió para acariciar el empate, con un cabezazo de Jorge Morel que picó en la línea, una aparición de Manuel Castro por derecha que salvó el arquero local y un tiro de Leandro Díaz lejísimos desde una buena posición, en tiempo de descuento. Pero todas esas llegadas se produjeron igual que en el primer tiempo, más por juego directo que por elaboración. Claro que sirven igual, pero esta vez no tuvieron final feliz y el equipo se volvió con una derrota que, sin dudas, no es una más en el ciclo Zielinski.

Estudiantes, luego de su polémica eliminación de la Copa Libertadores a manos de Paranaense, volcó todas sus fichas y su largo plantel a clasificar nuevamente a la competencia que tanto desea. Pues anoche perdió contra un rival directo y todo lo que había conseguido tras derrotar a Talleres lo dejó escapar. Pero peor, porque jugó mal, volvió a mostrar dudas en defensa y una falta de juego que a esta altura, luego de casi dos años de iniciado el ciclo, ya empieza a preocupar. Tanto jugadores (como el caso de Pablo Piatti, molesto con su salida) y el propio entrenador (se fue expulsado e insultando por los pocos minutos adicionados) fueron un fiel reflejo de la imagen de un equipo que no hizo pie en La Paternal.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2022-8-19-2-18-12-paso-en-falso-en-la-paternal-el-pincha-retrocedio-casilleros-deportes