Pablo Romá: "Hoy todo está polarizado, la verdad, las pruebas y hasta quienes imparten justicia están en discusión"

AUDIO. El sociólogo y analista político repasó las diferentes aristas de la causa Vialidad, el pedido de condena por corrupción y la respuesta de la Vicepresidenta denunciando que es víctima a una persecución judicial para proscribirla de la política.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, acusada de corrupción con obras públicas y contra quien la fiscalía pidió 12 años de prisión, contraatacó con un feroz discurso en el que volvió a denunciar lo que considera una persecución judicial para proscribirla de la política.

Desde su despacho de la Presidencia del Senado nacional y a través de las redes sociales, realizó una extensa exposición -de casi dos horas- en la que niega los cargos que le hicieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa Vialidad que se ventila en juicio oral, pero además vinculó en sus acusaciones al exsecretario de Obras Pública durante su gobierno y el de Néstor Kirchner, José López -aquel de los millones de dólares en el convento- con el macrismo a través del empresario amigo del expresidente Mauricio Macri, el empresario Nicolás Caputo.

Para el analista político Pablo Romá, "lo que planteó Cristina es que ella no tiene la responsabilidad directa de los hechos de corrupción. Que hay corrupción está en la comprensión de la sociedad en general. Pero planteó que quien tenía los vínculos era José López y ella no tenía nada que ver. Pero más allá de sus dichos, a mi me parece importante discutir sobre la figura de la asociación ilícita en los Gobiernos democráticos. Ahí hay un problema, que también tiene que ver con el rol del Poder Judicial".

Por otra parte, en diálogo con La Redonda 100.3, Romá sostuvo que "hoy todo está polarizado, la verdad, las pruebas y hasta quienes imparten justicia están en discusión. Hasta los medios juegan su partido. A veces se hace difícil opinar desde afuera".

