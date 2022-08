Marcelo Romero: "Los dichos del Presidente sobre el fiscal Luciani son de una gravedad institucional desmesurada"

AUDIO. El fiscal platense Marcelo Romero cuestionó a Alberto Fernández por su frase: "Nisman se suicidó. Espero que el fiscal Luciani no haga algo parecido". Y subrayó: "Amén de esto, él no puede opinar sobre causas judiciales, se lo prohíbe la Constitución"

Una lluvia de críticas y hasta una denuncia fueron las primeras reacciones de las polémicas declaraciones del presidente Alberto Fernández, que anoche dijo que "Nisman se suicidó. Espero que el fiscal Luciani no haga algo parecido".

En ese sentido preparan una presentación judicial, tal como adelantó el diputado Maximiliano Ferraro, quien aseguró que la Coalición Cívica (CC) denunciará al mandatario por “instigación al suicidio y amenaza de asesinato” al fiscal Diego Luciani.

Consultado al respecto, el fiscal platense Marcelo Romero expresó que "anoche lo escuché en vivo al Presidente y me costaba creer lo que dijo. Él no es un ciudadano más. Es la máxima autoridad de la República Argentina y tendría que saber que cada frase que diga va a tener repercusión. Y va a tener responsabilidades. No lo entiende y llama la atención porque él es abogado. Lo que dijo es de una gravedad institucional desmesurada".

En diálogo con La Redonda 100.3, el fiscal continuó: "Por un lado, desconoce lo que está investigando la Justicia sobre la muerte de Nisman, que ya ha sido calificada como homicidio. No hay imputados, es cierto, pero no se está investigando si es un suicidio o no lo es. Pero, amén de esto, él no puede opinar sobre causas judiciales, se lo prohíbe la Constitución Nacional. Puede tener su opinión personal pero no la puede expresar, y eso no lo entiende el señor Presidente".

