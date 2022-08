Farmacéuticos: "Esperamos que la venta de antibióticos bajo receta no genere un mercado negro"

AUDIO: La titular del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Alejandra Gómez, se refirió a la norma promulgada por el Gobierno, que exige la presentación de una receta médica para permitir la venta de ese remedio. "Hay que ver cómo se va a implementar, porque en esto tiene que ver todo el sistema de salud", expresó.

El miércoles pasado el Gobierno Nacional promulgó una nueva Ley de Antibióticos que exige la presentación de una receta médica para permitir la venta de ese remedio.

Tanto desde la Confederación Farmacéutica Argentina, como del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, se registraron opiniones favorables a la medida que permitirá prevenir y controlar la resistencia antimicrobiana. La iniciativa, que se publicó en el Boletín Oficial mediante el Decreto 529/2022, promueve “el buen uso de estos medicamentos”.

En diálogo con La Redonda 100.3, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos local, Alejandra Gómez, precisó que "todos los medicamentos antibióticos deberán ser prescriptos por un médico, es decir que se venderán bajo receta. De alguna manera, tendrá una vigilancia para evitar la automedicación y el uso indiscriminado de este tipo de medicamentos".

En tal sentido, la dirigente aclaró que "aún no sabemos con precisión cómo se va a implementar, porque en esto tiene que ver todo el sistema de salud. Se tendrá que tener en cuenta que haya un acceso fácil a la atención médica por parte de los pacientes. Y además, esperamos que el hecho que la venta de estos medicamentos sea bajo receta no genere que dejen de venderse exclusivamente en farmacias y se genere un mercado negro o algo así porque el paciente no encuentre la receta":

La entrevista completa, en el audio adjunto: