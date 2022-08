Guillermo Siro: "Cada día cuesta un poquito más mantener el negocio abierto"

AUDIO. El titular de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), se refirió a los motivos que acentuaron la caída de las ventas minoristas en el mes de julio. "Hay cambios en la toma de decisión sobre qué producto comprar y qué no, porque a la gente no le alcanza el dinero".

La incertidumbre económica de las últimas semanas, con los cambios de ministros de Economía, la suba de los dólares paralelos y las reparaciones de precios, tuvieron su impacto negativo en el comercio.

Según la última encuesta realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes cayeron un 3,5% en julio frente al mismo mes del año pasado, medidas a precios constantes. El relevamiento contó con la participación de más de 1.000 comercios minoristas del país y se realizó en los primeros días de agosto.

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, el titular de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, opinó que "claramente tenemos un problema de precios en la República Argentina. Además, hay elementos como el aumento en las tasas de interés está llevando a que la gente deje de utilizar planes como el Ahora 12 u otros programas para poder comprar productos semidurables, que son el rubro donde más se siente la caída en las ventas, además de los productos de la canasta básica".

En ese marco, Siro precisó que "también hay un cambio en la toma de decisión sobre qué producto comprar y qué no. Y esto se da porque a la gente no le alcanza el dinero. Si a este panorama hay que sumarle, por ejemplo, que la AFIP aumentó las tasas de interés de los planes que uno tiene en una moratoria, tomada cuando teníamos las industrias o los comercios cerrados por la pandemia, porque los impuestos los pagábamos igual, aunque no trabajábamos. Bueno, todo esto hace que, de a poquito, cada día cuesta más mantener el negocio abierto".

