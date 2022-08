Dia de las Infancias: "Los juguetes han aumentado por debajo de la inflación anual, en el orden del 50%"

AUDIO. El propietario de la juguetería platense "Hobby Toys", Luis Arcidiácono, confirmó que "ya arrancó" el movimiento de las familias para preguntar por precios de juguetes y promociones, con vistas a la celebración del domingo 21 de agosto.

En Agosto se festeja el Día de las Infancias y, aunque este año caiga el domingo 21, ya arrancó el movimiento las familias que preguntan por juguetes, costos y promociones en los comercios locales.

Es que las subas del año pasado a este rondan el 50 por ciento, en el caso de los artículos nacionales y llegan al 70 por ciento para los importados. Adelantar las compras antes de que todo siga aumentando es la táctica de algunos para pelearle a la inflación.

En La Redonda 100.3, el propietario de la juguetería platense "Hobby Toys", Luis Arcidiácono, precisó que "como todo, el precio de los juguetes fue aumentando a lo largo del año, no es que suben ahora porque viene el Dia del Niño. Haciendo un promedio, los juguetes han aumentado por debajo de la inflación anual, en el orden del 50 por ciento. Recomendamos visitar las jugueterías con anticipación, para ver y hacer comparaciones. En cuanto a los precios, nosotros ya no aplicaremos nuevos incrementos hasta el domingo 21, porque hay gente que ya nos está visitando y no es ético andar cambiándole los precios".

En cuanto a la posibilidad de acceder a promociones, el comerciante indicó que "hay opciones diversas con tarjetas de crédito, con tres cuotas sin interés. Los martes tenemos promos con el Banco Provincia y también habrá algo en la última semana, como siempre hace el BaPro. También contamos descuentos con tarjetas del Banco Nación y del Banco Itaú. Siempre hay opciones para pagar un poquito menos", subrayó.

La entrevista completa, en el audio adjunto: