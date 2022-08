Jorge Suárez: "Me gustan los personajes difíciles de componer"

AUDIO. "No me gusta volver a hacer las cosas que ya hice. Me gustan los desafíos nuevos", enfatizó el artista. El prestigioso actor brindó detalles de la obra "Laponia", que se presentará el próximo 8 de septiembre en el escenario de calle 10 entre 46 y 47. Su recuerdo sobre la platense Julieta Vallina.