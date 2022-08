Gorosito: "El equipo será prácticamente el mismo, aunque todavía no decidimos si juega Muro o Chávez"

AUDIO. Aunque en la práctica de ayer "Pipo" probó un equipo con cuatro cambios, hoy reveló que habría una sola variante en el once titular que mañana recibirá a Godoy Cruz, en el Estadio del Bosque.

En el entrenamiento de ayer, Néstor "Pipo" Gorosito metió mano y sorprendió: dispuso cuatro cambios, todos del medio para adelante. Por eso, la conferencia de prensa que estaba prevista para este mediodía se esperaba con cierta expectativa. ¿Sería solo un ensayo o habría varios cambios para el partido de mañana, en el Bosque, ante Godoy Cruz de Mendoza, en el arranque de la fecha 12 de la Liga Profesional?.

"Las variantes de ayer fueron para probar otras opciones, por si en el partido no se nos dan alguna cosas. Está bueno probar dependiendo lo que se presente en cada partido”, señaló el entrenador, tras lo cual agregó: "El equipo será prácticamente el mismo, aunque mañana confirmaremos si juega Muro o Chávez".

Luego, volvió a hablar de la buena marcha que el equipo tiene en el certamen, donde está segundo, a cuatro puntos del líder, Atlético Tucumán. "Todavía faltan 16 partidos, es casi un campeonato de los antes. Falta muchísimo todavía. Y hay muy poca diferencia entre el segundo y el octavo. Tenemos que tratar de tener una continuidad porque ganás un partido y estás segundo, pero perdés y estás octavo", subrayó.

Por otra parte, se refirió a la designación de Silvio Trucco para dirigir el partido con Patronato, por la Copa Argentina, que se jugará en Chaco. Se trata del mismo árbitro de aquella polémica por el VAR en el partido ante Colón que terminó igualado sin goles y que generó bronca en el DT albiazul. "Todo lo que dije sobre él es verdad. Ahora tenemos un partido importante contra Godoy Cruz y con nuestra gente, pero esperamos que el martes Trucco tenga un buen partido. Que se equivoque lo menos posible para ellos y para nosotros, solo eso digo".

Y como no solo de fútbol vive Gorosito, otro de los temas de la conferencia fue su presencia en la Casa Rosada, durante la asunción de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía: "Me llamó y me dijo que quería que esté. Tengo con él una gran relación de años y quiero mucho tanto a su familia como a los Galmarini. Espero que le vaya excelente porque nos iría bien a todos, como argentinos", señaló.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: