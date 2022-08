Un Estudiantes sin sus habituales titulares rescató un empate ante San Lorenzo

VIDEO. El Pincha aguantó con oficio y empató 0 a 0 en el Nuevo gasómetro, en el marco de la fecha 12 de la Liga Profesional. En la segunda etapa, el Ruso Zielinski hizo ingresar a Rogel, Castro, Zapiola y Boselli.

Jugando mejor en el complemento que en el primer período, llegando casi nada al arco rival e incorporando una cuota de oficio con los ingresos de Rogel, Castro, Zapiola y Boselli, un Estudiantes con formación alternativa sumó un punto al igualar sin goles frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Con una formación totalmente suplente, Estudiantes procuró de entrada hacer pie en un campo amplio, pero no le resultó sencillo y, de entrada, San Lorenzo se instaló con muchos hombres en campo albirrojo. En el primer cuarto de hora la firme iniciativa del Ciclón arrinconó al Pincha que no podía sostener por más de cuatro pases la tenencia del balón. En ese contexto, Cerutti y el Perrito Barrios inquietaban con movilidad permanente, aunque sin generar situaciones claras de gol.

El concierto de imprecisiones favoreció a Estudiantes para plantarse mejor en el campo sin que el dueño de casa pudiera inquietar a Pourtau. Así fueron pasando los minutos hasta que a los 34 minutos Cerutti encaró en diagonal desde la derecha hacia el entro y, cuando salió a achicar Pourtau, el delantero pateó a ras del piso y el balón rebotó en la base del palo izquierdo. Fue la situación más clara y el gran susto del que zafó el visitante.

Con Nehuén Paz, Mancuso, Piñeiro y Lattanzio amonestados debía cuidarse en lo disciplinario para afrontar el segundo tiempo. En la primera etapa no pudo generar el Pincha ni una sola situación de real peligro.

Zielinski no decidió cambios en el entretiempo y el PIncha salió a jugar el complemento procurando no estar tan encerrado en su campo. En un trámite que no se despegaba de acciones aburridas, San Lorenzo avisó que seguía buscando el gol en un remate cruzado de Martegani que se fue medianamente cerca del palo izquierdo.

El ingreso de Franco Zapiola por Toledo a los 14 minutos instaló un aire optimista con respecto a lo que podía generar Estudiantes en tres cuartos de cancha.

Una gran intervención de Pourtau ante un cabezazo de Martegani que llegó para definir adentro del área chica, mantuvo en cero el arco de un equipo albirrojo que seguía sin generar situaciones de gol.

Sorprendió el Ruso haciendo ingresar a Castro, Rogel y Boselli cuando restaba por jugar la mitad del segundo tiempo.

Los cambios no modificaron la tendencia del partido ya que San Lorenzo fue quien siguió perseverando en busca del primer gol. Zapiola quería pesar en el armado del juego, pero también mostró imprecisiones y no logró ser el conductor que necesitaba el León.

Con Mauro Boselli en cancha (la idea fue darle minutos para que llegue mejor a la gran cita copera del próximo jueves), los zagueros del Ciclón estuvieron más ocupados, aunque lejos estuvo de generarse un cambio de rumbo drástico.

SÍNTESIS

San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata y Gastón Hernández; Jalil Elías, Juan Ignacio Méndez, Gonzalo Maroni y Nicolás Fernández Mercau; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Insúa.

Estudiantes: Jerónimo Pourtau; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Nehuén Paz, Bruno Valdez y Carlo Lattanzio; Hernán Toledo, Gonzalo Piñeiro, Leonardo Heredia y Benjamín Rollheiser; Mateo Pellegrino. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios: en el segundo tiempo: antes de comenzar, Agustín Martegani por Maroni (SL); 9m. Andrés Vombergar por Bareiro (SL); 14m. Franco Zapiola por Toledo (E); 24m. Agustín Rogel por Mancuso, Manuel Castro por Rollheiser y Mauro Boselli por Lattanzio (E); 32m. Iván Leguizamón por Barrios (SL); 33m. Jorge Rodríguez por Piñeiro (E).

Amonestados: Paz, Mancuso, Lattanzio, Piñeiro, Valdez (ES); Méndez, Hernández, Cerutti (SL)

Árbitro: Silvio Trucco

Estadio: Nuevo Gasómetro (San Lorenzo)