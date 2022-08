Sigue la poda: "Avanzan sobre jacarandás de diagonal 73 y los naranjos con frutos, no hay árbol que se salve"

AUDIO. El abogado José Martocci, integrante del Foro en Defensa del Árbol, afirmó que "no se puede hacer una poda como la que está haciendo el Municipio, elegir una calle y avanzar sobre todo el arbolado, está prohibido por ley provincial". Y agregó: "Son intervenciones sin fundamento científico".

La poda que lleva a cabo el Municipio no para de generar polémicas. Mientras esta mañana vecinos aseguraron que se montó un operativo en la zona de 8 desde diagonal 74 hasta 50, y en medio de recursos presentados por distintos grupos de vecinos y medidas resueltas por la Justicia, ahora la bronca estalló en la zona de Plaza Olazábal.

Según indicaron vecinos de la zona y denunció el Foro en Defensa del Árbol, operarios de la Municipalidad realizaron trabajos en un tramo de la calle 8 (comenzando desde la avenida 38 y hacia Plaza Italia) y entre los árboles que podó estuvieron los populares naranjos, últimamente cargados de fruta.

Grupos ambientalistas integrados en el Foro vienen reclamando contra el sistema de poda que aplica la Comuna a través del sistema de tercerización y llevaron su planteo ante la Justicia. Puntualmente, sostienen que se incumple con la normativa Provincial que indica la protección del arbolado público y en contrapartida se aplican podas que dañan la copa y la salud de los ejemplares.

En diálogo con La Redonda 100.3, el abogado José Martocci, integrante del Foro, precisó que "hay una ley provincial, la 12.276, de fomento y protección del patrimonio forestal en la Provincia, que está dirigida a los municipios y que prohíbe la intervención dañosa sobre los árboles. Por supuesto que establece excepciones para la poda o la tala, cuando el árbol está enfermo u obstaculiza algún servicio público. Pero siempre la intervención es puntual".

En esa línea, Martocci remarcó: "No se puede hacer una poda como la que está haciendo el Municipio, es decir, elegir una calle y avanzar sobre todo el arbolado. Y mucho menos podar de la manera en que se lo está haciendo. Están cortando ramas de más de 20 centímetros de diámetro. Al árbol le va a costar cicatrizar y queda expuesto a le ingresos elementos patógenos, o le ingresa humedad que no necesita. Hay que evitar este tipo de poda porque, simplemente, dañan a los árboles. En épocas propicias hay podas que favorecen al ejemplar, pero en este caso es todo lo contrario. Están podando árboles de plaza, los jacarandás de diagonal 73 y los naranjos con frutos, no hay árbol que se salve. Son intervenciones que no tienen fundamento científico".

La entrevista completa, en el audio adjunto: