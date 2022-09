Guillermo Siro: "Hay que impulsar el trabajo registrado, es la forma de desarrollar un país con equidad"

AUDIO. El presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), precisó que "desde 2008 tenemos el mismo nivel de empleos en el sector privado, mientras que los programas de contención social se han incrementado exponencialmente".

El ministro de Economía, Sergio Massa, buscará aprovechar el impulso y el crédito abierto que tiene toda gestión nueva para hacer otro intento por reconvertir planes sociales en empleo formal. Es algo que ya se trató de encarar en ocasiones anteriores, pero quedó en la nada.

En la Argentina hay más de 18 millones de pobres -el 40% de la población-, por lo que generar empleo es una cuestión urgente. Y lejos de reducir la pobreza, los planes sociales parecen sólo haber contribuido a consolidarla.

En declaraciones que formuló esta mañana en La Redonda 100.3, el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), Guillermo Siro, expresó que "lo que tenemos que entender es que la única manera para que haya nuevos trabajadores registrados, que es la forma de desarrollar un país con equidad y con inclusión, es que haya puestos de trabajos nuevos. El objetivo tiene que ser reducir la cantidad de planes y programas sociales. Desde 2008 tenemos el mismo nivel de empleos en el sector privado, mientras que los programas de contención social se han incrementado exponencialmente. Por eso es evidente que hay que hacer algo diferente".

Asimismo, expresó que "hay que desarrollar el contexto para que haya nuevas empresas. Así aparecerán nuevos puestos de trabajo y como consecuencia nuevos trabajadores. Como sociedad, hay que empezar a trabajar en ese sentido. Me parece bien que hayan empezado con las auditorías sobre los planes sociales, aunque un poco tarde, porque esto que se sabe ahora -que dieron de baja 40.000 planes porque no había contraprestaciones de servicio- viene pasando desde hace años. Pero, bueno, en algún momento había que hacerlo aunque no alcanza, claro. Lo que hay que hacer es pensar en la generación de más producción y nuevos puestos de trabajo para que la gente se reinserte".

La entrevista completa, en el audio adjunto: