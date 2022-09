Entre Rios: "La solución a los incendios forestales es una cuestión de tiempo, diálogo y concientización"

AUDIO. Eduardo Gurovici, periodista de la radio LT41 de Gualeguaychú, repasó la situación generada por el fuego en las islas del delta del Rio Paraná. El gobernador Gustavo Bordet detalló las medidas tomadas para combatir los incendios.

Aunque la ciudad de Rosario vivió ayer una jornada con escaso humo tras dos días en que el aire permaneció irrespirable por las quemas intencionales en las islas de Entre Ríos, otras ocho provincias registraban también focos activos de incendios.

Fue el caso de Salta, San Luis, Jujuy, Córdoba, La Rioja, Chaco, San Juan y la propia Santa Fe, según datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En el caso de Entre Rios, el gobernador Gustavo Bordet detalló las medidas tomadas para combatir los incendios en el delta. Aclaró las responsabilidades jurisdiccionales, mencionó la colaboración con la Justicia y adelantó estrategias para prevenir incendios. También agradeció a las y los brigadistas.

En diálogo con La Redonda 100.3, el periodista de la radio LT41 de la ciudad de Gualeguaychú, Eduardo Gurovici, estimó que "no va a ser fácil controlar los fuegos. Al respecto, yo tengo una mirada singular. Estamos ante una práctica que es ancestral. Yo nací en la costa del rio Paraná y conozco esta práctica desde que era muy pequeño. No es que han vuelto a generar incendios intencionales en las islas del delta. Los incendios no se apagaron nunca y no los van a apagar más. El colchón de sedimentos que hay en las islas tiene suficiente combustible, y se apagará cuando eso se termine, excepto que lluevan 300 milímetros de golpe o venga una inundación y ninguna de las dos cosas están previstas".

En esa línea, expresó que "esto es una cuestión de tiempo, que se va a arreglar con más concientización y diálogo, pero no agrediendo a los propietarios de los campos de la zona, como se está haciendo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: