El árbitro platense que le dio sus botines a un nene que los rompió en pleno partido: "Lo que hice me nació de corazón"

AUDIO. Juan Gaspar Bravo admitió que nunca pensó que su gesto iba a tener tanta repercusión. Ocurrió este fin de semana, en un partido de la categoría 2011 de la Primera C de la Liga Amateur Platense.

Historias como las de Juan Gaspar Bravo merecen ser contadas, sobre todo en un contexto donde el fútbol de la Liga Amateur Platense generalmente es noticia por los disturbios, la violencia adentro de las canchas, los malos arbitrajes y los problemas internos.

A este joven árbitro, este fin de semana le tocó ser el juez de los partidos juveniles de la Primera C -ex Proyección- que sostuvieron San Juan Bautista y Los Dragones, válidos por tercera fecha. Y fue en el choque de la categoría 2011 que tuvo un gesto para aplaudir de pie.

¿Qué hizo Bravo? Se jugaba el segundo tiempo de dicho partido y tras un remate al arco, al jugador que llevaba la 10 en la espalda del elenco de Villa Elisa se le rompió uno de los botines. Fue allí que el encargado de impartir justicia no dudó ni en segundo en sacarse su calzado y dárselo al chico para que pueda seguir jugando y así terminar el partido, según contó el sitio "Por la camiseta", dedicado al fútbol infantil de nuestra ciudad. Sin duda un gesto digno de imitar y ser contado.

En declaraciones que esta mañana formuló en La Redonda 100.3, Bravo dijo que "me dio bastante vergüenza que me aplaudieran por lo que hice. Nunca pensé que un gesto así iba a tener tanta repercusión. Para mí es algo normal, hice lo que me nació en el momento. De corazón le dije a Agustín que usara mis botines, porque el reglamento es claro al respecto y sin los elementos necesarios no se puede jugar".

No obstante, el árbitro admitió que "el gesto llama la atención porque la Liga Amateur Platense frecuentemente es noticia por hechos de violencia. Pero afortunadamente, en el fútbol infantil estamos bastante bien en ese sentido".

La entrevista completa, en el audio adjunto: