Ignacio Zuleta: "Para mí, el atentado a Cristina es un acto delictivo, no un hecho político"

Pocos minutos después de ocurrido el atentado contra Cristina Kirchner, referentes de todo el arco político repudiaron lo ocurrido e hicieron un firme pedido para que el gravísimo episodio sea esclarecido.

Tanto en el oficialismo como en la oposición mostraron una gran preocupación por el intento de asesinato de la Vicepresidenta, a metros de la entrada del edificio en el que vive en el barrio de Recoleta.

Consultado al respecto esta mañana en La Redonda 100.3, el analista político Ignacio Zuleta expresó que lo ocurrido "es algo negativo que ya veremos qué efecto político tiene. En principio, es un acto delictivo, en lo que parece, porque a esta hora tengo la misma información de ustedes".

En tal sentido, Zuleta remarcó que, en principio, a priori no guardaría relación con la escalada de cruces verbales que en los últimos días vienen protagonizando referentes del oficialismo y la oposición. "Para mí no es un hecho político, no veo que tenga una trama política, y en cuanto al efecto que pueda traer es muy prematuro. Excepto porque el personaje central es una persona política, no le veo relación con la puja partidaria previa a este hecho". "Y no es que esté minimizando el hecho, en absoluto", subrayó:

