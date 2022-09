Emiliano Russo: "La Casa Rosada amaneció vallada, hay preocupación por la movilización de esta tarde"

AUDIO. El periodista del Diario El Dia acreditado en la Casa de Gobierno repasó las repercusiones del atentado sufrido anoche por la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Alberto Fernández encabezó esta mañana una reunión de Gabinete convocada de urgencia. Fue un gesto", expresó. (Foto Archivo)

Mientras se prepara la movilización convocada para esta tarde a Plaza de Mayo, bajo el lema "Con la bandera, a defender la democracia", esta mañana se realizó una reunión del Gabinete nacional en Casa de Gobierno. El encuentro fue encabezado por el presidente Alberto Fernández y convocado de urgencia ante el ataque sufrido anoche por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En La Redonda 100.3, Emiliano Russo, periodista del Diario El Dia acreditado en Casa Rosada, brindó detalles de la reunión. "Fue un gesto. No fue comunicada previamente y tampoco se sabe si habrá una conferencia de prensa posterior, se supone que sí. De todos modos, lo central de la reunión fue manifestar la preocupación por lo sucedido. El Gobierno considera que es un atentado contra la democracia, de una gravedad inusitada. Por eso decretó el feriado y se convocó a las 12 una gran marcha a Plaza de Mayo".

Respecto de la movilización convocada por el Frente de Todos, Russo comentó que "la Casa Rosada amaneció esta mañana con vallas. Hasta ayer había una protesta de transportistas que incluso habían montado carpas en el lugar, y han sido sacadas por la movilización prevista para hoy. Esperemos a ver cómo transcurre la jornada. Es cierto que hay mucha preocupación porque pueda registrarse algún tipo de incidentes, porque esto que pasó anoche probablemente sea el hecho más grave desde el regreso de la democracia, en 1983".

En tanto, la Vicepresidenta declarará este mediodía, en su domicilio, ante la jueza María Eugenia Capochetti. Lo hará en calidad de testigo del intento de asesinato que sufrió anoche mientras ingresaba a su vivienda en el barrio porteño de Recoleta. Sobre el hecho, Russo aportó: "Hoy tuve la oportunidad de hablar con alguien que está cerca de la custodia de la Vicepresidenta y me decía que ella no se dio cuenta. Quizá por eso todo transcurrió con normalidad, más allá de la gravedad del hecho. Sobre el accionar de la división de custodia de la Policía Federal, hay malestar, según me dicen. El Jefe de la custodia es un histórico en el entorno de Cristina, pero no es bien visto por otros colegas de la fuerza".

La columna de Emiliano Russo completa, en el audio adjunto: