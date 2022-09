Fabián Doman: "Lo de Moyano es un proyecto político personal e Independiente no puede ser rehén de eso"

AUDIO. El candidato a presidente del Rojo de Avellaneda por la lista "Unidad Independiente", visitará esta noche la ciudad de La Plata en el marco de su campaña para las elecciones del próximo 2 de octubre.

El candidato a presidente del Club Atlético Independiente de Avellaneda por la lista Unidad Independiente, Fabián Doman, visitará esta noche la ciudad de La Plata en el marco de su campaña para las elecciones para renovar autoridades, previstas para el próximo 2 de octubre.

El periodista y conductor televisivo llegará acompañado por su candidato a vicepresidente primero, Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús. También será de la partida el candidato a vicepresidente segundo de la lista, Juan Marconi.

El encuentro con hinchas "platenses" del Rojo de Avellaneda será a las 20:30, en la sede de la Asociación del Personal Legislativo, ubicada en 54 entre 9 y 10.

"Para mi sorpresa, en La Plata hay muchos más simpatizantes de Independiente de lo que creía", expresó Doman esta mañana al dialogar con La Redonda 100.3. "En realidad, Independiente es tan grande que tiene hinchas en todo el mundo. Para mí, convivir con la enorme historia que tiene el Club será todo un desafío. Es cierto que te pone la vara muy alta", subrayó.

Doman intentará meterse de lleno en la política futbolera sin "ser del palo", como se dice habitualmente, pero eso no constituye un problema para el periodista. "Yo no tengo una mirada negativa sobre la dirigencia del fútbol, no creo que sea especialmente hostil para los que no son naturales del ámbito. En mi caso, quiero ser presidente porque creo que puedo contribuir a la unidad de diferentes sectores internos de Independiente y además porque es necesario sacar a Hugo Moyano y sus socios del club. Si se quedaran será muy perjudicial".

Sobre la gestión del actual titular de la entidad, agregó: "Yo he sido muy crítico con los Moyano y su manejo en Independiente. Pero jamás me he referido a cuestiones personales ni a otras cuestiones políticas. Lo quiero remarcar: he dicho que los últimos meses de gestión han sido quizá de los perores, pero no he tenido problemas con ellos porque saben que siempre me he referido a la cuestión Independiente. Lo mío llega hasta ahí, punto. Entiendo que el proyecto Moyano en Independiente es de orden político-familiar con el objeto de lavar la imagen de Hugo. La cosa vino por ahí y los primeros años no fueron malos, incluso quizá eran necesarios. Pero lo de Moyano es un proyecto político personal e Independiente no puede ser rehén de la necesidad de una persona".

